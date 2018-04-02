Поліцейські провели навчальну спецоперацію

Співробітники прифронтової поліції відпрацювали спеціальні оперативні плани «Сирена», «Грім» та «Заручник» в умовах, максимально наближених до реальних. Заходи відбулися в рамках всеукраїнських навчань, організованих МВС та керівництвом Національної поліції.

Навчання були раптовими з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальній ситуації. У спецоперації були задіяні підрозділи поліції обласного главку та Маріуполя, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о 8.43 до поліції надійшло повідомлення, що в Маріуполі 4 невідомих у масках з автоматів розстріляли інкасаторський автомобіль. Одного інкасатора важко поранили, іншого взяли у заручники. Злочинці викрали 10 мільйонів гривень та втекли на автомобілі «Тойота Лендкрузер».

По тривозі в обласному управлінні було сформовано ситуаційний центр та розгорнуто спецоперацію. Впродовж кількох хвилин було перекрито виїзди з міста, блокпости, основні магістралі. На перехоплення нападників було спрямовано всі наряди, задіяно камери інтелектуального відеоспостереження.

Коли відірватися не вдалося, зловмисники відкрили вогонь по екіпажам патрульної поліції та захопили ще трьох заручників. Втікачі укрилися в недобудованій дев’ятиповерхівці та відбивалися з використанням гранат.

Поліція та Нацгвардія оточила район та перекрила доступ мирних жителів до небезпечної зони. На місці було розгорнуто роботу груп розшуку, фільтрації, блокування, засідки, переговірників. Поліцейські евакуювали перехожих і дітей з дитсадка. На місце були направлені ДСНС і «швидка».

При обстеженні території вибухотехніки та кінологи з собаками виявили біля будівлі замінований автомобіль. Вибухівку було знешкоджено.

Отримавши дані аеророзвідки, бійці спецпідрозділу Корпусу оперативно-раптової дії на бронеавтомобілі «Варта» зайняли позиції для штурму. Однак злочинці, погрожуючи стратити заручників, намагалися втекти на автомобілі. Після кілька хвилин погоні спецпризначенці КОРДу блокували автівку та затримали всіх членів умовної злочинної групи. Заручники не постраждали.

Оцінка діям правоохоронців під час проведення поліцейських спецоперацій буде надана робочою групою Національної поліції України.