Поліцейські проводять перевірку за фактом стрільби на дитячому майданчику
61-річний чоловік вирішив налякати шумну компанію дітлахів, які заважали йому відпочивати та зробив декілька пострілів у гору.
На лінію 102 зателефонувала мешканка Центрального району, жінка повідомила, що на місцевому дитячому майданчику з предмету схожого на зброю стріляв невідомий.
На місце виїхали патрульні поліцейські, які встановили 61-річного місцевого мешканця.
Для подальших дій було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.
Правоохоронці опитали свідків події та вилучили у чоловіка зброю.
Як пояснив маріуполець, він зробив постріли у гору, аби налякати дітей, які дуже шумно себе поводили.
Наразі проводиться перевірка, поліцейські встановлюють всі подробиці.