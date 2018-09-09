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Поліцейські проводять перевірку за фактом стрільби на дитячому майданчику

Опубликовано 09 Сен 2018

N11111ikolsko-Botanicheskaya-ulica61-річний чоловік вирішив налякати шумну компанію дітлахів, які заважали йому відпочивати та зробив декілька пострілів у гору.

На лінію 102 зателефонувала мешканка Центрального району, жінка повідомила, що на місцевому дитячому майданчику з предмету схожого на зброю стріляв невідомий.

На місце виїхали патрульні поліцейські, які встановили 61-річного місцевого мешканця.

Для подальших дій було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.

Правоохоронці опитали свідків події та вилучили у чоловіка зброю.

Як пояснив маріуполець, він зробив постріли у гору, аби налякати дітей, які дуже шумно себе поводили.

Наразі проводиться перевірка, поліцейські встановлюють всі подробиці.

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