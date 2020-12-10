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Поліцейські розкрили жорстоке вбивство чоловіка

Опубликовано 04 Янв 2021

задержнаруОперативники управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області разом із працівниками Центрального відділу поліції викрили 37-річного зловмисника, який напередодні Нового року вбив сокирою чоловіка, у якого арендував житло. 

Поліцейські встановили інформацію, що раніше засуджений 37-річний уродженець Нікольського району скоїв на території дачного кооперативу міста Маріуполь тяжкий злочин.

Встановлено, що 29 грудня під час вживання алкогольних напоїв, фігурант завдав декілька ударів сокирою 57-річному власнику домоволодіння та залишив його помирати у будинку.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

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