Поліцейські розкрили жорстоке вбивство

Під час бійки чоловік наніс смертельне ножове поранення 21-річному знайомому. Аби відвести від себе підозру, зловмисник застосував заходи конспірації – сам викликав поліцію та надав недійсні свідчення. Але вже за кілька годин поліцейські викрили та затримали підозрюваного у тяжкому злочині.

До співробітників Кальміуського відділення поліції звернувся господар квартири, який повідомили, що в одній з кімнат виявив труп невідомого чоловіка.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що смерть 21-річного чоловіка настала внаслідок ножового поранення.

Поліцейські провели ряд розшукових дій, опитали мешканців будинку та ймовірних свідків злочину. В ході оперативних заходів було встановлено, що всю ніч з квартири було чутно крики та бійку. Вже через кілька годин поліцейські встановили особу підозрюваного у вбивстві.

Ним виявився раніше засуджений 37-річний господар квартири. Як стало відомо, під час розпивання алкоголю між зловмисником та його гостем виник конфлікт на грунті ревнощів. Зловмисник схопив в руки ніж та наніс удар знайомому. Поранення виявилося не сумісним з життям.

Аби відвести від себе підозру, чоловік вигадав, що нібито всю ніч не був вдома та нічого не знав. Після виявлення тіла сам викликав поліцію та медиків та повідомив, що навіть намагався надати пораненому першочергову медичну допомогу.

Речові докази було вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.