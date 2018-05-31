Поліцейські розповіли про себе мовою жестів

У Маріуполі триває проект з вивчення жестової мови правоохоронцями. Після трьох тижнів занять учні у погонах у коротких презентаціях показали гідний рівень володіння як мовою жестів, так і більш складним дактилем (пальцева абетка). Після складання іспитів 20 «ластівок» стануть першими в Україні дільничними, ювенальними поліцейськими та оперативниками карного розшуку, здатними спілкуватися з людьми з порушеннями слуху.

Для Національної поліції проект «Ластівка» є інноваційним. Якщо в регіонах подібні проекти проходили патрульні поліцейські, то працівники різних підрозділів Нацполіції вперше беруть участь у вивченні жестової мови. Перші фахівці сурдоперекладу з’являться у Маріуполі.

Організаторкою проекту є голова громадської організації «Фонд Довіра» Анжела Тимченко. Навчальний курс проводиться на базі Центрального відділу поліції. Заняття стартували 11 травня. У них беруть участь 20 добровольців з числа працівників Головного управління та поліції Маріуполя. Це ті поліцейські, які є першими, до кого звертаються громадяни по допомогу: дільничні офіцери, розшуковці, ювенальні поліцейські, що працюють з дітьми.

«Я неодноразово стикався з ситуаціями, коли приїжджаєш на виклик, а людина просто не може тобі розповісти, що сталося. Саме це мене мотивувало взяти участь у проекті, щоб розуміти людей з порушеннями слуху та навчитися мові жестів», — зазначив оперуповноважений сектору кримінальної поліції Центрального відділу поліції Ігор Макаров.

Сьогодні поліцейський та його колеги підготували виступи, у яких жестами та дактилем розповіли про себе та свою роботу. Учасники продемонстрували, що досить впевнено можуть донести інформацію співрозмовнику без слів.

«Слова тільки заважають розуміти один одного. Якщо ти мене зрозумів – давай обіймемося», — таке звернення було «зашифроване» у презентації Альони Іванової, співробітниці управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області.

Проект «Ластівка» спрямований не тільки на вивчення альтернативних способів спілкування, але й розуміння потреб людей з вадами слуху.

«Мета проекту – показати суспільству, що такі люди є. Ми вивчаємо, ким є люди, які не чують, та як не порушувати їхні права. Наш меседж – «я знаю трохи жестів і завжди готовий допомогти». Ці ази дозволять налагодити контакт з людиною, що не чує, бо побачивши руку допомоги, вона піде назустріч, навіть якщо ви не досконало знаєте мову жестів», — розповіла вчителька Маріупольської спеціальної школі-інтернату для дітей з порушеннями слуху Вікторія Труфанова, яка викладає поліцейським жестову мову та дактиль.

Викладачка підкреслила, що програма підготовки працівників Нацполіції більш широка, ніж пройшли патрульні, зокрема розширився словник жестової мови. Поліцейські вивчають не тільки ситуативні жести, але й тематичні, які пов’язані з їхнім фахом.

Завершиться проект складанням іспитів. Найвідповідальнішим завданням буде поспілкуватися на задану тематику з людьми, що не чують, — дорослими та дітьми.

«Ми маємо надати якісну допомогу кожному громадянину, незалежно від того, ким він є», – відзначив начальник поліції Маріуполя Микола Побойний.