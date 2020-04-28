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Поліцейські розшукали неповнолітніх братів, які втекли з дому

Опубликовано 29 Апр 2020

Маруиполь знайшли 2 дітей 29.04.20Напередодні ввечері один з хлопців мав конфлікт з батьками через навчання у школі. На ранок дорослі виявили, що обох дітей немає вдома. Пошуками займалися інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції.

Сьогодні вранці, 29 квітня, із повідомленням про зникнення дітей до поліції звернувся вітчим хлопців. Чоловік розповів, що прокинувся близько 05.00 та побачив незачинені двері у квартирі, після чого направився у дитячу кімнату. Хлопців там не було.

На пошуки неповнолітніх були орієнтовані інспектори ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Встановивши всіх близьких, родичів та друзів поліцейські з’ясували, що діти перебувають у друга сім’ї в іншому районі міста та відправилися за ними.

Встановлено, що 13-річний школяр пішов з дому внаслідок конфлікту через навчання, 9-річний брат вирішив підтримати хлопця та пішов разом із ним. Тихенько зібравши речі, брати вирушили на вулицю, а саме до свого старшого приятеля.

З дітьми та їх батьками проведено профілактичну бесіду.

Поліція звертається до всіх батьків та піклувальників із порадою приділяти вихованню дітей більше уваги, аби вони розуміли, до чого може призвести втеча з дому.

Якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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