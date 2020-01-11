Поліцейські розшукали неповнолітнього, який пішов з дому

15-річний юнак майже декілька днів гуляв серед покинутих будівель та разом із товаришем витрачав його гроші. Нажаль, хлопцеві було байдуже на почуття рідних, які весь цей час хвилювалися за нього та не знаходили собі місця, у думках про те, де він може бути. Отримавши повідомлення про подію, правоохоронці розшукали підлітка менш ніж за добу та повернули його додому.

До Центрального відділу поліції звернулась жінка, яка повідомила, що день тому пішов та не повернувся її син 2004 року народження. До цього часу матір своїми силами намагалася знайти дитину, однак це ні до чого не призвело.

На пошуки хлопця було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції.

В ході оперативних заходів правоохоронцями були встановлені близькі друзі дитини, опитані ті, із ким він в останнє спілкувався, перевірені всі заклади та місця багатого скупчення людей по всьому місту.

Вже через кілька годин розшукових заходів поліцейські відшукали останнього: хлопець гуляв однією з вулиць Кальміуського району.

Юнак розповів, що весь цей час гуляв покинутими будинками міста та разом із товаришем витрачав його стипендію.

Із неповнолітнім проведено профілактичну бесіду.