Поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, яка три дні не з’являлася вдома

15-річна мешканка селища у Кальміуському районі пішла з дому та не повернулася. Декілька днів матір сподівалася що дитина сама прийде додому, та звернулася по допомогу до поліції лише на третій день. Впродовж кількох годин розшукових заходів правоохоронці знайшли дівчинку цілою та неушкодженою.

На пошуки школярки було орієнтовано весь особовий склад Кальміуського відділення поліції: правоохоронці перевірили усю прилеглу територію та знайшли дівчину у сусідньому селищі, де вона ховалася у покинутій недобудові.

Неповнолітня розповіла, що пішла з дому через конфлікт із матір’ю та усі дні вона провела у покинутому приміщенні. Жертвою злочинів чи протиправних дій дівчина на щастя не стала. Із нею та її матір’ю проведено бесіду профілактичного характеру, аби у подальшому в родині більш не траплялося таких випадків.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти малолітнім та неповнолітнім дітям уваги, та у разі їх зникнення не гаяти часу та звертатися за номером 102! Вчасно надана компетентна допомога врятує дитину від біди.