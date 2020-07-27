Поліцейські розшукали неповнолітню мешканку, яка втекла з дому

26 липня, близько ночі, по допомогу до поліції звернувся батько 12-річної дівчини. Чоловік повідомив, що майже два дні тому зникла його дочка. На пошуки дитини був орієнтований майже весь особовий склад відділення поліції. Менш ніж за добу, на ранок, дівчину знайшли.

Посварившись із батьком, юна школярка дочекалася опівночі та втекла із дому, прихопивши із собою батьківські гроші.

Усі два дні дівчина розважалася: разом із товаришем відправилася до Маріуполя, купила новий мобільний телефон, одяг, велосипед, іншу дрібну техніку та потім відправилася до Ялти, де зняла номер для відпочинку.

Поки дитина розважалася батько шукав її своїми силами та не звертався до поліції. Самостійні пошуки ні до чого не призводили та все ж-таки наступного чоловік вирішив написати заяву по зникнення доньки.

До пошуків дівчини долучився майже весь особовий склад Мангушського відділення поліції: правоохоронці встановили коло осіб, із якими спілкувалася неповнолітня, знайшли свідків, які бачили її за ці дні, перевірили всі можливі місця перебування, та вже на ранок, менш ніж за добу знайшли її.

Разом із батьками школярку було доставлено до відділення поліції, де на неї чекала розмова із психологом та слідчим.

Школярка повідомила, що за дні свого самостійного, окремого від батьків життя жертвою злочинів вона не стала.

Аби такого вчинку дівчина більше не повторювала, не тікала з дому, із нею було проведено профілактичну розмову.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти малолітнім та неповнолітнім дітям уваги, та у разі їх зникнення не гаяти часу та звертатися за номером 102! Вчасно надана компетентна допомога врятує дитину від біди.