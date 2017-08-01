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Поліцейські розшукали зловмисника, який переховувався десять років

Опубликовано 30 Мар 2020

наружникиМаріупольцю інкримінували вчинення злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Щоб уникнути покарання,чоловік залишив місце проживання та зник. Нещодавно оперативники затримали його в столиці.

У 2010 році 49-річного жителя Маріуполя було обвинувачено у шахрайстві з фінансовими ресурсами, зловживанні владою та службовому підробленні. Його провину було доведено, а справу направлено до суду для винесення вироку. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік утік, тому його було оголошено в розшук.

У ході проведення оперативно-технічних заходів співробітники кримінальної поліції Центрального відділу отримали інформацію, що цей зловмисник переховується у Києві.

Не зволікаючи, оперативники виїхали до столиці та знайшли втікача.

Наразі чоловіка поміщено до слідчого ізолятора, тепер йому все ж таки доведеться відповісти за порушення кримінального законодавства.

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