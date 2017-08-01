Поліцейські розшукали зловмисника, який переховувався десять років

Маріупольцю інкримінували вчинення злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Щоб уникнути покарання,чоловік залишив місце проживання та зник. Нещодавно оперативники затримали його в столиці.

У 2010 році 49-річного жителя Маріуполя було обвинувачено у шахрайстві з фінансовими ресурсами, зловживанні владою та службовому підробленні. Його провину було доведено, а справу направлено до суду для винесення вироку. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік утік, тому його було оголошено в розшук.

У ході проведення оперативно-технічних заходів співробітники кримінальної поліції Центрального відділу отримали інформацію, що цей зловмисник переховується у Києві.

Не зволікаючи, оперативники виїхали до столиці та знайшли втікача.

Наразі чоловіка поміщено до слідчого ізолятора, тепер йому все ж таки доведеться відповісти за порушення кримінального законодавства.