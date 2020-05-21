Поліцейські розшукали зниклого школяра

13-річний маріуполець майже добу переховувався від матері та правоохоронців. Знайти його вдалося на одній з вулиць. Цілого та неушкодженого передали матері.

Хлопець вже не в перше уходив з дому, тому інспектори ювенальної превенції добре знають коло його знайомих, друзів, родини та усі місця, де він міг би перебувати.

Так сталося, що дитина часто уходить з дому, не попереджаючи про це нікого з дорослих, та може не з’являтися по декілька днів, аж доки матір не звернеться по допомогу до співробітників поліції.

Цього разу із проханням знайти сина стурбована жінка звернулася до поліції близько 22:00 години вечора. На пошуки вирушили інспектори ювенальної превенції та оперативники Центрального відділу поліції. Були перевірені всі місця можливого перебування хлопця, опитані всі його товариші та знайомі. Вже близько вечора наступного дня правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження втікача.

На щастя, подорож хлопця минула безпечно і не мала жодних негативних наслідків.

Поліція закликає: приділяйте більше уваги спілкуванню із вашими дітьми, особливо у складний період підліткового віку. Проблеми, які для дорослого здаються незначними, для незміцнілої дитячої психіки можуть стати нездоланними та штовхнути дитину до необдуманих кроків.

Також, якщо у вас зникла дитина негайно телефонуйте за номером «102». Вчасно надана компетентна допомога врятує її від біди.