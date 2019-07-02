Поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій постраждав пішохід

За попередніми даними, водій легковика скоїв наїзд на жінку, яка перетинала дорогу. Наразі слідчі встановлюють повні обставини події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 3 липня, на просп. Будівельників. Близько 21.00 під колесами автомобіля «ВАЗ» опинилася маріупольчанка 1970 року народження. З травмами жінку доставили у лікарню.

На місці працювали слідчі Центрального відділу поліції.

Попередньо за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Триває досудове розслідування.