Поліцейські собаки показали майстерність на перших змаганнях

Не реагувати на постріли, працювати у натовпі, продовжувати виконувати команду, навіть коли інструктора немає поряд, — в Маріуполі відбулися товариські змагання «Собака у місті-ІІ». У трійку лідерів увійшли службові собаки поліції та нацгвардії, а також «цивільні» учасники.

Кінологічний центр ГУНП в Донецькій області існує менше півроку, однак вже має необхідну базу для проведення змагань та підвищення кваліфікації.

Змагання відбувалися у рамках «Кубку співдружності» та були приурочені до Дня Нацполіції України.

Серед учасників – кінологічний центр ГУНП в Донецькій області, представники кінологічного підрозділу окремого загону спецпризначення Нацгвардії «Азов», а також кінологічного центру «Азов» Маріупольського відділення Кінологічного союзу України. Загалом – 10 собак різних порід, які змагалися у слухняності, витримці та спритності.

Перед змаганням чотирилапих учасників оглянув ветеринар, а відкрив турнір начальник управління карного розшуку обласного главку поліції Артем Кисько, який курирує роботу кінологічного центру.

За словами головного судді змагань, судді-інструктора Кінологічного союзу України Алли Єрьоменко, незважаючи на спеку, всі собаки показали високий рівень підготовки.

Одним з найважчих завдань, які виконували учасники, було не реагувати на постріли. Почувши два постріли зі спини, собака мала,підкоряючись команді свого напарника, йти поряд не повертаючи голови.

Також вихованці проходили випробування на роботу у натовпі – вони мали виконувати команди, коли з усіх боків їх тіснили люди.

Перше місце посіли начальник кінологічного центру поліції Леонід Котов з лабрадором-ретривером Теодором. Саме «Тедді», який натренований на пошук зброї та вибухівки, був одним з тих, хто зберігав безпеку маріупольців під час масштабних масових заходів у прифронтовому місті – музичного фестивалю, футбольних матчів.

Друге місце вибороли боєць нацгвардії Юрій Лисокінь з бельгійською вівчаркою малінуа на ім’я Спарта, а третім переможцем стали маріупольчанка Ганна Анісімова з німецьким догом Брігом.

Кубок глядацьких симпатій вручила радник президента Кінологічного союзу України Людмила Ляшова працівнику кінологічного центру поліції Тарасу Кубі та його чотирилапому напарнику лабрадору Аресу. Службового собаку часто можна побачити на залізничному вокзалі Маріуполя, де він чергує, аби вибухонебезпечні предмети не потрапили у мирні регіони.

На завершення товариських змагань усі учасники отримали заслужені нагороди.