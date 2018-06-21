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Поліцейські та малеча з вадами слуху зустрілися в турнірі з інтерактивних ігор

Опубликовано 21 Июн 2018

Ласточка дети 20.06 (8)В неформальній обстановці працівники Національної поліції в Донецькій області та Управління патрульної поліції поспілкувалися з дітьми з порушеннями слуху та вдосконалили знання мови жестів. Правоохоронці та малеча завітали до інтерактивного кафе, де разом грали в ігри та вивчали нові слова.

За час вивчення мови жестів та дактилю поліцейські встигли потоваришувати з дітьми, які не чують. Навчання залишилося позаду, але дружба не закінчилася.

В рамках проекту «Ластівка» поліцейські разом з дітьми відвідали маріупольське кафе, де грали в настільний футбол, теніс та аерохокей. Після «розминки» учасники розділилися на команди та перейшли до комп’ютерних ігор. Весь час «ластівки» та діти спілкувалися, навчали один одного та повторювали вивчене. Адже, як і інші іноземні мови, жестами треба користуватися та оновлювати знання.

«В такому неформальному спілкуванні поліцейські вдосконалюють навички спілкування мовою жестів та становляться ближчими до людей з вадами слуху. Нам важливо чути кожного громадянина в нашій країні», — відзначив заступник начальника управління превентивної діяльності поліції Донецької області Олександр Віт.

Крім того, сьогодні діти з вадами слуху відвідали головний офіс поліції та познайомилися з начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області Миколою Семенишиним. Керівник поліції подякував хлопцям та дівчаткам за допомогу у навчанні поліцейських мові жестів та вручив подарунки.

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