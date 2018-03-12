Поліцейські та волонтери врятували із замкненої квартири 7 кішок

Тварини залишилися в квартирі після смерті господині і місяць провели під замком без води і їжі. З проханням врятувати котів сусіди звернулися на лінію 102.

У лютому цього року в одному з будинків по проспекту Металургів померла самотня жінка. Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, закриваючи житло самотньої старенької, викликало комунальне підприємство, яке займається тваринами, так як в квартирі було багато кішок.

Тоді комунальники відловили і вивезли з квартири 4 котів. Але оскільки однокімнатна квартира була повністю завалена сміттям, інших тварин просто не знайшли.

Жителі району через декілька тижнів звернули увагу на те, що на балконі цієї квартири кричать коти і намагаються зістрибнути вниз. Стурбовані сусіди викликали волонтерів і поліцію.

У присутності правоохоронців, комунальних служб і мешканців будинку була розкрита квартира і виловлено 7 виснажених кішок. При огляді приміщення більше тварин знайдено не було, але про всяк випадок був залишений корм.