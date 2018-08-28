Поліцейські успішно пройшли тренінг з медіації від міжнародних експертів

В Маріуполі завершився триденний тренінг «Медіація та альтернативне врегулювання спорів: відпрацювання навичок», який відбувся за сприяння Програми розвитку ООН в Україні і Маріупольської спілки молоді. Це вже другий з серії навчальних курсів, спеціально розроблений для співробітників ювенальної превенції, після яких вони стануть першими професійними медіаторами-поліцейськими в країні.

Тренінг ініційований керівництвом поліції Донецької області в рамках реалізації Програми впровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей.

Авторами навчальної програми виступили провідні медіатори та тренери з провадження відновних практик Юлія Таран та Наталія Журенко. Під час тренінгу розглядалися кращі українські та міжнародні розробки з медіації.

Мета тренінгу – відпрацювання навичок ведення процедури медіації та її застосування у вирішенні конфліктів. Саме тому близько 90% тренінгу складалося з відпрацювання практичних комунікативних навичок, яке проходило в форматі рольових ігор та роботі в малих групах. Поліцейські модулювали життєві конфліктні ситуації,виконуючи роль медіатора як посередника між сторонами суперечки.

Головною функцією посередника є комплексне управління процесом переговорів. Медіатор як незалежна третя сторона допомагає справедливо вирішити суперечку, враховуючи емоції та потреби обох сторін.

Наразі навчальний курс медіатора пройшли 19 офіцерів поліції. Вже незабаром на Донеччині з дітьми працюватимуть перші в країні поліцейські-медіатори.