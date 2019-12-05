Поліцейські відшукали 12-річного вихованця дитячого Центру

Маріупольські правоохоронці майже 3 доби шукали підлітка, прочісуючи всі заклади, вулиці та околиці Маріуполя. Голодний, змерзлий, проте цілий та неушкоджений сьогодні він вже був доставлений до відділення поліції.

2 грудня близько ночі до Центрального відділу поліції надійшла інформація про те, що з одного із дитячих Центрів міста втік неповнолітній. На пошуки дитини було орієнтовано оперативників та інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції. Крім того, підлітка шукали і співробітники інших відділень поліції Маріуполя на території своїх районів. Опитувались не тільки приятелі та знайомі хлопця, але і звичайні перехожі, які можливо бачили схожого за описом хлопця.

Сьогодні, 5 грудня, близько 4 години вечора оперативники Центрального відділу поліції разом із дільничними офіцерами відшукали втікача на одній з вулиць району. На щастя, неповнолітній не став жертвою протиправних дій опинившись на вулиці, однак наразі його чекає довга профілактична бесіда: чому дітям не можна самовільно уходити з Центру та підвергати своє життя небезпеці.

Також, поліцейські встановлюють причини та обставини, які підштовхнули підлітка на втечу. Нагадуємо: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.