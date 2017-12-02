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Поліцейські відшукали 3 загублених дітей

Опубликовано 02 Янв 2018

потдетиподрВвечері 6-річний хлопчик вирішив піти гуляти на вулицю без супроводу дорослих, поки його матір відзначала Новорічні свята, а двоє 15-річних підлітків, посварившись з батьками, пішли з дому і не повідомили рідних про своє місцезнаходження.

1 січня на лінію «102» звернулась мешканка Кальміуського району і повідомила, що не може знайти свого 6-річного сина, якій пішов гуляти на вулицю.

На пошуки хлопчика одразу виїхали співробітники ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції. Правоохоронці опрацювали прилеглу територію, опитали ймовірних свідків, і вже через годину повернули хлопчика додому.

Як з’ясувалось, малий хотів погуляти біля ялинки, а матір була напідпитку і не слідкувала за дитиною.

Сприяв пошуковій операції старший інспектор ювенальної превенції Центрального відділу поліції Валерій Шаповалов.

Того ж дня до Лівобережного відділення поліції звернувся батько 15-річної школярки, яка пішла гуляти зі знайомими і не відповідала на телефоні дзвінки.

Вже через годину співробітники ювенальної превенції з’ясували місцезнаходження дівчини, яка залишилась ночувати у своєї подруги.

А 31 січня минулого року, посварившись з матір’ю, пішов з дому 15-річний хлопець.

Співробітники ювенальної превенції Лівобережного відділення знайшли підлітка, який тільки-но він вийшов з автобусу у Володарському районі. З’ясувалось, що стосунки у родині напружені вже довгий час, і хлопець вирішив пожити у бабусі, не повідомивши про це батьків.

З усіма родинами були проведені профілактичні бесіди. А матір 6-річного хлопця притягнуто до адміністративної відповідальності ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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