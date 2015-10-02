Поліцейські відшукали і повернули додому двох дітей

За 2 години співробітники поліції знайшли 14-річних дівчину і хлопця, які вирішили піти з дому. Наразі з дітьми проводять профілактичну бесіду.

До Центрального відділу поліції звернувся завуч школи і повідомила, що після першого уроку зник учень, залишивши свій верхній одяг у школі. На пошуки хлопця одразу виїхали поліцейські ювенальної превенції.

Як з’ясувалось, нещодавно у житті 14-річного хлопця сталася трагедія, він залишився без батьків. Родичі відмовились брати його під опіку, тому неповнолітнього вирішено було помістити у родину опікунського типу.

Правоохоронці провели розшукову операцію, об’їздили вулиці двох районів міста, спілкувались з родичами і друзями і впродовж години знайшли і повернули учня до школи.

У той же час на лінію «102» звернулась 35-річна мешканка Кальміуського району. Жінка повідомила, що пішла з дому її неповнолітня дочка, яка залишила прощальну записку суїцидального характеру.

В екстреній пошуковій операції були задіяні співробітники ювенальної поліції двох районів – Кальміуського і Центрального.

З’ясувалось, що напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт. Мати не дозволяла 14-річній дочці зустрічатись з чоловіком, старшим за неї.

Наряди поліцейських були направлені на адресу знайомого і бабусі школярки, у якої вона шукала підтримки. Вже через 2 години дівчину знайшли біля бабусиного будинку і повернули додому.

Наразі поліцейські ювенальної превенції проводять з батьками і дітьми профілактичні бесіди. Також про зазначені факти були сповіщені соціальні служби у справах дітей.