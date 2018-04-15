Поліцейські відшукали неповнолітнього мандрівника

Хлопець не підготувався до навчання, тому вирішив просто не піти до школи та на зв’язок не виходити. Поліцейські знайшли хлопця у родичів.

На лінію «102» звернувся 60 –річний місцевий мешканець, який повідомив про зникнення свого 12-річного онука. Зранку хлопець пішов до навчального закладу, але у школі так і не з’явився.

На пошуки дитини були орієнтовані усі наряди поліції та інспектори ювенальної превенції Приморського відділення.

Поліцейські опитали знайомих, друзів та родичів, перевірили прилеглу територію, комп’ютерні клуби, залізничний та автовокзали.

Вже через декілька годин знайшли маленького маріупольця у родички.

З’ясувалося, що через те, що хлопець не підготувався до занять, він вирішив зовсім не йти до школи. Весь день гуляв містом, зголоднівши та змерзнувши, пішов у гості.

В сім’ї мешкає 3 дівчинки та хлопець — наймолодший з них. Діти знаходяться під опікою дідуся, з рідних більше нікого не залишилося.

Раніше таких випадків не було, навчається хлопець добре, скарг від вчителів не надходило.

Відносно дідуся був складений адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).