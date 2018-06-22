Поліцейські відшукали неповнолітню втікачку у сусідній області

16-річна дівчина, не повідомивши батьків, разом із хлопцем виїхала на відпочинок до Слов’янську. Впродовж 3 годин правоохоронці відшукали дівчинку та повернули її до дому.

Вчора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від стурбованої матері, про те, що її 16-річна дочка пішла з дому та не повернулась.

На пошуки дівчинки було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Кальміуського відділення, всі наряди поліції та співробітники патрульної поліції. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Вже через 3 години співробітники Кальміуського відділення поліції відшукали втікачку у Слов’янську.

Як з’ясувалось, дівчина разом зі своїм хлопцем вирішила поїхати на відпочинок до іншого міста та вирішила не повідомляти рідним про подорож.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а дівчинці розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).