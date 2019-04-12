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Поліцейські відшукали підлітків, які зникли 10 днів тому

Опубликовано 04 Апр 2019

12fvvdfВ результаті 10 діб цілодобової, кропіткої оперативно-розшукової роботи маріупольські правоохоронці встановили місцезнаходження хлопців. Наразі школярів доставлено до Приморського відділення поліції. Правопорушень стосовно підлітків вчинено не було.

25 березня до Приморського відділення поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його двоє неповнолітніх вихованці не повернулись до дому з прогулянки.

На пошуки неповнолітніх було спрямовано інспекторів ювенальної превенції Приморського відділення поліції, всі наряди поліції та патрульних поліцейських.

Протягом усіх цих днів правоохоронці опрацьовували  прилеглу територію, місцеві заклади, залізничний та автовокзали, а також опитували друзів та знайомих підлітків.

В ході невідкладних  проведених розшукових заходів поліцейські  відшукали втікачів.

Як виявилося, весь цей час школярі перебували у свого знайомого в Центральному районі міста.

Зі слів хлопців, вони запізнилися на автобус, коли поверталися з прогулянки у іншому районі міста та вирішили не повертатися додому, бо побоялися, що їх будуть сварити за запізнення.

Правоохоронці провели з дітьми та їх опікуном профілактичну бесіду та розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Поліцейські закликають батьків, опікунів та піклувальників, на чиєму утриманні знаходяться неповнолітні, більше часу та зусиль приділяйте своїм дітям та вихованцям, цікавтеся їх оточенням, друзями, справами та навчанням. В разі непорозумінь – знаходьте  спільні рішення та намагайтеся покращити ваші  міжособистісні стосунки із дитиною.

Також, нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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