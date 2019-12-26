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Поліцейські відшукали школярок, які майже тиждень не з’являлися вдома

Опубликовано 31 Дек 2019

30890Маріупольчанок було знайдено у  Волноваському районі. 9-ти класниці перебували у своїх знайомих.

Поліцейські провели майже 3 доби невідкладних розшукових заходів, аби встановити місцеперебування неповнолітніх: 14-ти  та 16-ти років. Були опитані всі знайомі, друзі та родичі дівчат, перевірені всі місця їхнього можливого перебування. Через декілька днів, спільними силами оперативників Кальміуського відділення  та Волноваського відділу  поліції подруг було знайдено у 2 сусідніх селищах Волноваського району.

Протиправних дій відносно неповнолітніх скоєно не було. Встановлено, що подруги відправились у подорож на електричці та майже тиждень перебували у знайомих. Із неповнолітніми проведено профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

Нагадуємо: якщо зникла ваша дитина, негайно повідомте поліцейських за номером 102! Вчасно надана компетентна допомога врятує її від біди.

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