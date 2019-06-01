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Поліцейські відшукали та повернули батькам 11-річну дитину

Опубликовано 24 Июн 2019

1ewqfrНеповнолітній маріуполець залишив матері записку, що відправляється до родички. Однак, жінка не знала, де вона мешкає та навіть не мала гадки де тепер шукати дитину. Правоохоронці знайшли втікача протягом кількох годин, він перебував у Мангушському районі.

Із проханням знайти дитину до поліції звернулась стурбована маріупольчанка. Поки жінка була на роботі, дитина втекла з дому, залишивши записку.

На пошуки неповнолітнього було спрямовано оперативників Кальміуського відділення поліції. Правоохоронці знайшли свідків, які бачили у цей день хлопця, перевірили місця його можливого перебування та вже впродовж кількох годин встановили, де мешкає родичка, до якої відправився маріуполець.

Неповнолітнього було знайдено у Мангушському районі. Протиправних дій відносно нього скоєно не було.

Із неповнолітнім та його матір’ю проведено профілактичну бесіду, до того ж, відносно жінки складено адміністративний матеріал.

Поліцейські закликають,  приділяйте дітям більш уваги та не залишайте маленьких дітей  без нагляду. Завжди будьте обізнані, де знаходяться ваші діти! За життя та здоров’я дітей несуть відповідальність батьки ( піклувальники)!

Нагадуємо! Якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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