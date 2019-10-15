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Поліцейські відзначили День захисника України спортивними змаганнями

Опубликовано 15 Окт 2019

День захисника забег 14.10 (3)Легкоатлетичний забіг, підтягування на перекладині та футбольний товариський матч об’єднали правоохоронців Донеччини. Поліцейські не тільки вшанували захисників, а й довели свою відмінну фізичну підготовку.

До спортивно-патріотичних заходів, що відбулися у Маріуполі з нагоди Дня захисника України, долучилися близько тисячі учасників. Серед них — представники поліції області та інших органів системи МВС, що входять до складу фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», курсанти Донецького юридичного інституту, члени громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських» та мешканці міста.

Під час урочистого мітингу учасники змагань отримали патріотичний заряд та налаштувались на перемоги. У першому випробуванні – легкоатлетичному забігу — бігуни на чолі із заступником начальника поліції Донецької області Артемом Киськом здолали дистанцію в 1,5 км.

Наступним етапом спортивних змагань став товариський футбольний матч, що відбувся на стадіоні «Азовець». У ньому взяли участь команди поліції Донеччини та ДСНС. Із рахунком 1:0 перемогу вибороли поліцейські.

Одночасно в Міському саду пройшли змагання з підтягування на перекладині. Тут мірялися силами команди силовиків та курсантів ДЮІ. Перше місце посіла команда Головного управління Нацполіції в Донецькій області, друге – команда Донецького юридичного інституту, третє – команда рятувальної служби.

Тут же жителі і гості міста могли відвідати виставку спецтранспорту поліції та посмакувати стравами польової кухні, організованої поліцейськими.

Співробітники поліції стали активними учасниками спортивних заходів до Дня захисника України, що відбулися у всіх населених пунктах Донецької області.

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