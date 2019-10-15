Поліцейські відзначили День захисника України спортивними змаганнями

Легкоатлетичний забіг, підтягування на перекладині та футбольний товариський матч об’єднали правоохоронців Донеччини. Поліцейські не тільки вшанували захисників, а й довели свою відмінну фізичну підготовку.

До спортивно-патріотичних заходів, що відбулися у Маріуполі з нагоди Дня захисника України, долучилися близько тисячі учасників. Серед них — представники поліції області та інших органів системи МВС, що входять до складу фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», курсанти Донецького юридичного інституту, члени громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських» та мешканці міста.

Під час урочистого мітингу учасники змагань отримали патріотичний заряд та налаштувались на перемоги. У першому випробуванні – легкоатлетичному забігу — бігуни на чолі із заступником начальника поліції Донецької області Артемом Киськом здолали дистанцію в 1,5 км.

Наступним етапом спортивних змагань став товариський футбольний матч, що відбувся на стадіоні «Азовець». У ньому взяли участь команди поліції Донеччини та ДСНС. Із рахунком 1:0 перемогу вибороли поліцейські.

Одночасно в Міському саду пройшли змагання з підтягування на перекладині. Тут мірялися силами команди силовиків та курсантів ДЮІ. Перше місце посіла команда Головного управління Нацполіції в Донецькій області, друге – команда Донецького юридичного інституту, третє – команда рятувальної служби.

Тут же жителі і гості міста могли відвідати виставку спецтранспорту поліції та посмакувати стравами польової кухні, організованої поліцейськими.

Співробітники поліції стали активними учасниками спортивних заходів до Дня захисника України, що відбулися у всіх населених пунктах Донецької області.