Поліцейські виграли «бронзу» на чемпіонаті з пляжного волейболу

Турнір відбувся під час музичного фестивалю MRPL-2018. У такий спосіб поліцейські в свій вихідний у складі команди «Динамо» вирішили підтримати колег, які цілодобово охороняли безпеку громадян на святі.

Чемпіонат тривав два дні та зібрав 16 чоловічих волейбольних команд. Спортивне свято поєднало людей різного віку та професій. Не залишилася осторонь й поліція. Поки товариші дбали про безпеку на фестивалі, честь мундиру на волейбольному майданчику захистили поліцейські, які перебували у відпустці.

Поліцію Донеччини гідно представили детектив слідчого управління Олег Балаєв та старший інспектор тренінгового центру ГУНП в Донецькій області Олексій Циган.

Хлопці поєднують службу зі спортом та займаються волейболом в рамках відновленого в регіоні фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Постійні тренування дозволяють їм підтримувати гарну фізичну форму, необхідну в щоденній роботі.

У чемпіонаті з пляжного волейболу поліцейські взяли участь вперше. Однак це не завадило напарникам у фіналі виграти матч за третє місце з рахунком 2:0 і стати бронзовими призерами. Перше місце посіла команда «Горобчики» з Мангушу, на другому опинився маріупольський «Максимум».