Поліцейські викрили 7 зловмисників, які займалися збутом наркотиків

Протягом 6 місяців поточного року маріупольські поліцейські вилучили в громадян понад 3 з половиною кілограми наркотиків, серед них: канабіс, опій, макова соломка та інші психотропні речовини.

Загалом, за 6 місяців роботи поліцейські Маріуполя та Мангушського району припинили понад 90 наркозлочинів, серед яких 7 збутів та 2 наркопритони.

Так, у березні цього року, поліцейські Центрального відділу поліції викрили місцевого мешканця, який займався «наркобізнесом». Чоловік збував особливо небезпечний наркотичний засіб – опій ацетильований.

Аби викрити зловмисника оперативники та слідчі Центрального відділу поліції провели ряд оперативних заходів та здійснили контрольовану закупку, після чого їм вдалося задокументувати його протиправну діяльність.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 «Незаконний збут наркотичних засобів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі.