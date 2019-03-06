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Поліцейські викрили аптеку, в якій збували наркотичні препарати

Опубликовано 11 Мар 2019

Мариуполь аптека 11.03.19 1Поліцейські вилучили 10 упаковок кодеїновмісних пігулок та 11 пачок інших лікарських препаратів, які відпускаються тільки за призначенням лікаря.

До поліцейських звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що в одній з аптек Центрального району продають кодеїновмісні препарати без рецепту лікаря. До того ж, маріупольці добровільно здали правоохоронцям накровмісні препарати, які придбали у тому самому закладі.

В ході проведення санкціонованого обшуку оперативники та слідчими виявили під прилавком аптеки коробку з 10упаковками нарковмісних пігулок та 11 упаковок інших сильнодіючих лікарських засобів. Крім того, в приміщенні були виявлені порожні пачки з-під незаконно-реалізованих препаратів.

Вилучені пігулки направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

За порушення порядку відпуску лікарських засобів працівникам аптек загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». Ведеться досудове розслідування.

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