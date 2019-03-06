Поліцейські викрили аптеку, в якій збували наркотичні препарати

Поліцейські вилучили 10 упаковок кодеїновмісних пігулок та 11 пачок інших лікарських препаратів, які відпускаються тільки за призначенням лікаря.

До поліцейських звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що в одній з аптек Центрального району продають кодеїновмісні препарати без рецепту лікаря. До того ж, маріупольці добровільно здали правоохоронцям накровмісні препарати, які придбали у тому самому закладі.

В ході проведення санкціонованого обшуку оперативники та слідчими виявили під прилавком аптеки коробку з 10упаковками нарковмісних пігулок та 11 упаковок інших сильнодіючих лікарських засобів. Крім того, в приміщенні були виявлені порожні пачки з-під незаконно-реалізованих препаратів.

Вилучені пігулки направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

За порушення порядку відпуску лікарських засобів працівникам аптек загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». Ведеться досудове розслідування.