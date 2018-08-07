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Поліцейські викрили бордель, замаскований під сауну

Опубликовано 09 Авг 2018

Мариуполь сауна публичный дом 08.08.18 4Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим управлінням поліції Донецької області та обласною прокуратурою припинили в Маріуполі діяльність трьох ініціаторок бізнесу з надання інтимних послуг. Будинок розпусти під вивіскою банного комплексу приймав клієнтів цілодобово.

Злочинну групу створили три маріупольчанки середнього віку, які працювали у сауні адміністраторками. За попередньою домовленістю жінки облаштували в закладі місце розпусти зі спеціально обладнаною кімнатою.

Незаконний бізнес не припинявся ні на хвилину, адміністратори чергували позмінно. За бажанням відвідувачів сауни вони викликали дівчат, які надають сексуальні послуги, та супроводжували їх до клієнтів.

В злочинній групі постійно працювали понад 7 дівчат. Гроші за інтим брали наперед, після чого віддавали «процент» адміністраторам. Вартість послуг за годину складала 600-800 гривень.

В ході обшуків оперативники вилучили грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність підозрюваних.

Усім трьом звідницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти або звідництво). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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