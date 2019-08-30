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Поліцейські викрили чоловіка, який підозрюється у сутенерстві

Опубликовано 01 Сен 2019

Торговля людьми сутенерство 31.08.19 8Оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Донецької області спільно з обласною прокуратурою припинили діяльність жителя Маріуполя, який організовував зустрічі клієнтів сауни з жінками для надання платних сексуальних послуг.

Поліцейські встановили, що 35-річний чоловік займається незаконним бізнесом в сфері надання сексуальних послуг. Ділок телефоном приймав замовлення від клієнтів однієї з саун Маріуполя та на власному автомобілі привозив дівчат для інтимних зустрічей.

Година послуг сексуального характеру коштувала 1200 гривень, половину з яких посередник забирав собі. Чоловік мав коло знайомих жінок вразливих категорій, які погодилися на умови «співпраці».

Протиправна діяльність зловмисника задокументована. Поліція провела обшуки у сауні, де відбувалися зустрічі, та за місцем мешкання підозрюваного. Вилучено грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, засоби контрацепції та чернетки, які підтверджують злочинну діяльність фігуранта.

Попередньо факт кваліфіковано за ч. 2 ст.303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, під час якого буде визначено остаточну правову кваліфікацію злочину.

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