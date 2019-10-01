Поліцейські викрили крадія велосипеду

Чоловік побачив через щілину у воротах чужого гаражу велосипед. Не замислюючись зловмисник виломав ворота та вкрав транспортний засіб. Оперативники розшукали злодія менш ніж за 2 доби та вилучили крадене.

До Ценрального відділу поліції звернувся маріуполець 1986 року народження. Чоловік повідомив, що десь в період з вечора до ранку невідома особа вкрала велосипед з його гаражу. Оперативники Центрального відділу поліції розпочали комплекс невідкладних розшукових заходів та вже наступного дня викрили злочинця, коли той намагався збути крадене.

Зловмисником виявився раніше засуджений за аналогічні злочини місцевий мешканець 1986 року народження. Зі слів останнього, близьзо опівночі він повертавсся від свого знайомого та на одній з вулиць приватного сектору побачив гараж, у якому була щілина. Зазирнувши у неї побачив транспортний засіб. Злодій зізнається, що із легкістю виломав ворота та проник до будови. Наживу збирався збути більш ніж за 2 тисячі гривень.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.