Поліцейські викрили лже-мінера житлового будинку

До служби «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що у Центральному районі Маріуполя заміновано житловий будинок. У результаті ретельної перевірки поліцейські не виявили жодних вибухонебезпечних пристроїв та встановили особу, яка заявила про «замінування».

10 січня близько 20:00 години телефоном до поліції звернувся чоловік, який не представився, та розповів оператору служби «102» про те, що у житловому будинку в Центральному районі закладено вибухівку.

На місце події було негайно спрямовано патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції, вибухотехнічну та кінологічну службу ГУНП в Донецькій області. На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

У результаті проведених заходів поліцейські встановили особу, яка повідомила про загрозу вибуху. Нею виявився 40-річний місцевий мешканець, власник вказаного домоволодіння, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, проводиться досудове слідство.