Поліцейські викрили маріупольців, які забили до смерті знайомого

Напередодні Різдва під час застілля мешканка поскаржилася товаришам на свого співмешканця. «Захисники» вирішили розібратися з кривдником «по-чоловічому». Від отриманих травм потерпілий помер. Двох опонентів затримали розшуковці.

До співробітників Приморського відділення поліції звернулась 41-річна місцева мешканка, яка повідомила, що у будинку знайшла труп свого співмешканця. На місце події одразу виїхали співробітники карного розшуку.

Було встановлено, що напередодні ввечері компанія з трьох чоловіків і двох жінок відзначали свята. Під час дружньої бесіди жінка поскаржилася знайомим на свого співмешканця з яким на той час посварилася. Двоє з компанії вирішили помститися кривдникові та завітали до нього додому. Отримані під час бійки тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.

Оперативники розгорнули оперативно-пошукові заходи, які протягом доби дозволили не лише з’ясувати повні обставини того, що сталося, а й встановити місцезнаходження осіб, причетних до смерті потерпілого. Ними виявилися мешканці 35 та 46 років.

Наразі вони притягуються до відповідальності за ч.2 ст.121«Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.