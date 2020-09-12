Поліцейські викрили маріупольця у вбивстві батька

На перехресті проспекту Нікопольського та площі Левченка зіткнулися три автомобілі, один з яких – вантажний. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждала 8-річна дівчинка.

Сьогодні вранці, 22 вересня, в Кальміуському районі Маріуполя сталося зіткнення автомобіля DAF і двох легковиків ВАЗ. Попередньо, під час ДТП травмувалася 8-річна пасажирка одного з автомобілів ВАЗ. Наразі уточнюється інформація про характер отриманих дівчинкою тілесних ушкоджень.

Проводиться перевірка та встановлюються всі обставини події. Поліція закликає бути уважними на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху.