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Поліцейські викрили маріупольця у вбивстві батька

Опубликовано 22 Сен 2020

Мариуполь ДТП тройное 22.09.20 1На перехресті проспекту Нікопольського та площі Левченка зіткнулися три автомобілі, один з яких – вантажний. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждала 8-річна дівчинка.

Сьогодні вранці, 22 вересня, в Кальміуському районі Маріуполя сталося зіткнення автомобіля DAF і двох легковиків ВАЗ. Попередньо, під час ДТП травмувалася 8-річна пасажирка одного з автомобілів ВАЗ. Наразі уточнюється інформація про характер отриманих дівчинкою тілесних ушкоджень.

Проводиться перевірка та встановлюються всі обставини події. Поліція закликає бути уважними на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху.

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