Поліцейські викрили маріупольця у вбивстві батька

Літній чоловік помер внаслідок ножового удару. Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину.

Подія сталася 20 вересня у багатоквартирному будинку Лівобережного району Маріуполя. Попередньо встановлено, що під час конфлікту із 69-річним батьком син схопив ніж та вдарив родича у спину. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні, однак від отриманих травм він помер.

Поліцейські затримали 39-річного фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.