Поліцейські викрили наркоаграрія: 39 кущів конопель та 3 пакети готової продукції

Мешканець Кальміуського району вирощував у своєму городі канабіс, а вдома зберігав вже висушену марихуану. Відносно господаря відкрито 2 кримінальних провадження.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що житель місцевого селища зберігає вдома наркотичні речовини.

В ході проведення санкціонованого обшуку на господарській ділянці 36-річного чоловіка поліцейські вилучили 39 кущів конопель. Всі рослини були висаджені у грядках та поливались за допомогою крапельного поливу. Крім того, в прибудові було виявлено 3 пакети та трилітрову банку з вже висушеним нарковрожаєм.

Все вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України — ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові 3 роки позбавлення волі.