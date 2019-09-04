Поліцейські викрили нарколюбителя, який на городі виростив 2 теплиці коноплі

46-річний зловмисник запевняє, що використовував наркотик лише для власного споживання. Всього ж було вилучено понад 150 кущів наркорослини, насіння коноплі та 3 мішки із сушеними коноплями.

Інформацію про те, шо мешканець Маріуполя вирощує коноплю, поліцейські Приморського відділення поліції отримали завдяки оперативному повідомленню від жителів.

Вчора із проведенням санкціонованого обшуку до місця мешкання громадянина відправились оперативник, слідчий та дільничний офіцер Приморського відділення поліції, які виявили на його городі 2 теплиці, які були повністю обладнані для вирощування коноплі, де саме і вирощувалися 168 кущів наркорослин. Також були виявлені 3 мішки із вже висушеними коноплями та 35 згортків, 15 пакетиків та більше 10 коробок із нарконасінням.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.