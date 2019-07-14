Поліцейські викрили підлітка, який підозрюється у скоєнні грабежу

Молодик привласнив сумку жінки, коли та купалась у морі. Відпочивальниця запам’ятала його прикмети та надала їх поліцейським. Оперативники відпрацювали всі можливі місця збуту краденого, опитали перехожих та вже за кілька годин брали пояснення у самого порушника.

Маріупольчанка стала жертвою грабіжника о пів на сьомій годині ранку. Жінка перебувала на пляжі у Приморському районі та коли вирішила піти купатись, залишила сумку на березі прив’язавши її до залізної споруди. Свідком цього став неповнолітній хлопець. Тож, як щойно жінка ступила у воду, хлопчак відмотав сумку та втік. Потерпіла помітила хлопця та запам’ятала його прикмети, які потім надала правоохоронцям.

На пошуки зловмисника були орієнтовані оперативники Приморського відділення поліції, які впродовж кількох годин викрили його. Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів підліток. Хлопець зізнався правоохоронцям, що саме він скоїв злочин та розповів куди збув чуже майно. Наразі незаконно привласнені речі вилучено та невдовзі буде повернуто законній власниці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Щоб уникнути розкрадань на пляжах поліцейські звертаються до городян і гостей Маріуполя бути пильними та не залишати свої речі без нагляду, а найкраще і зовсім відмовитися від бажання взяти дорогі предмети з собою на відпочинок. (У даному прикладі жінка взяла із собою на пляж електрону книгу).

У разі, якщо ви відправилися на берег водойми одні, попросіть кого-небудь доглянути за майном на час вашої відсутності, але при цьому слід враховувати, що сусід по пляжу також може виявитися викрадачем.

Якщо все ж таки ви стали жертвою або свідком крадіжки, негайно телефонуйте за номером «102». Не будьте байдужими та не бійтеся звертатися по допомогу.