Последние новости

Поліцейські викрили підозрюваного у подвійному вуличному грабежі

Опубликовано 18 Июн 2020

наручник33-річний чоловік вихопив з рук жінки телефон та втік. Аналогічний злочин він скоїв і в іншому районі міста. За прикметами та допомогою свідків поліцейські затримали зловмисника.

Злочин стався 13 червня на одній з вулиць Центрального району. 58-річна жінка проходила біля однієї з багатоповерхівок, але раптом невідомий чоловік вирвав у неї з рук мобільний телефон та втік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Отримавши прикмети грабіжника, оперативники розпочали невідкладні розшукові заходи. Поліцейські встановили свідків події, відпрацювали прилеглу територію та за кілька днів викрили правопорушника.

Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Крім того, під час слідчих дій з’ясувалося,що він причетний до аналогічного злочину у Приморському районі міста.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального Кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання до 4 років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.

Похожие сообщения

«Міська централізована бібліотечна система» відзначає перший рік створення

Опубликовано 18 Июн 2020

У Екстрім-парку замінили і модернізували частину атракціонів

Опубликовано 18 Июн 2020

Маріупольці можуть більше дізнатися про захист персональних даних в мережі

Опубликовано 16 Июн 2020

Фотоконкурсу «Вікі любить Землю», присвячений пам’яткам природи

Опубликовано 16 Июн 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-