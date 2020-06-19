Поліцейські викрили підозрюваного у пограбуванні перехожої

Зловмисник зірвав з шиї жінки коштовні прикраси, випадково впустив їх та кинувся навтьоки. Його за декілька годин розшукали оперативники.

22 червня увечері до поліції надійшло повідомлення від 67-річної жінки, яка повідомила, що на вулиці до неї підбіг невідомий та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном. За словами потерпілої, вона не розгубилася та побігла за зловмисником, однак той встиг сісти у автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Повернувшись на місце злочину, жінка виявила розірвану прикрасу на дорозі.

На місце події виїхали оперативники Центрального відділу поліції.

За прикметами поліцейські впродовж кількох годин затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річниймісцевий житель із кримінальним минулим. Зловмисник зізнався у скоєному.

За фактом правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Замах на грабіж), відкрито кримінальне провадження. Розпочато слідчі дії.

Поліція нагадує: якщо вас пограбували, не втрачайте самоконтролю і намагайтесь запам’ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападника, а потім,не зволікаючи, повідомте про подію за номером 102 або зверніться до найближчого відділу (відділення) поліції. Чим швидше інформація надійде до правоохоронців, тим більше шансів, що грабіжника буде затримано, а викрадене майно повернено.