Последние новости

Поліцейські викрили підозрюваного у скоєнні серії майнових злочинів

Опубликовано 17 Авг 2020

полицЗловмисник скоїв пограбування та три крадіжки товарів у магазинах. Протягом доби його розшукали дільничні офіцери Центрального відділу поліції.

Із заявою про пограбування до поліції звернулася продавець магазину одягу. Невідомий чоловік взяв речі та, не сплативши, втік.

На місце скоєння злочину направилися дільничні офіцери Центрального відділу поліції. Завдяки камерам відеоспостереження, що були розташовані у магазині, правоохоронці швидко встановили особу зловмисника, адже той раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження.

Поліцейські розшукали підозрюваного за місцем мешкання його приятеля та вилучили на місці речові докази.

Під час допитування зловмисник зізнався у скоєнні ще 3 крадіжок майна з інших магазинів.

За фактами розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1. ст. 186 «Грабіж» та ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Похожие сообщения

Маріупольчанка отримала Гран-прі всеукраїнського конкурсу «Super Kids»

Опубликовано 14 Авг 2020

Розшукали неповнолітню маріупольчанку, яка декілька днів не з’являлася вдома

Опубликовано 14 Авг 2020

У Маріуполі з’явилися охолоджуючі арки

Опубликовано 13 Авг 2020

У Маріуполі визначили кращих борців

Опубликовано 11 Авг 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-