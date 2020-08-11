Поліцейські викрили підозрюваного у скоєнні серії майнових злочинів

Зловмисник скоїв пограбування та три крадіжки товарів у магазинах. Протягом доби його розшукали дільничні офіцери Центрального відділу поліції.

Із заявою про пограбування до поліції звернулася продавець магазину одягу. Невідомий чоловік взяв речі та, не сплативши, втік.

На місце скоєння злочину направилися дільничні офіцери Центрального відділу поліції. Завдяки камерам відеоспостереження, що були розташовані у магазині, правоохоронці швидко встановили особу зловмисника, адже той раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження.

Поліцейські розшукали підозрюваного за місцем мешкання його приятеля та вилучили на місці речові докази.

Під час допитування зловмисник зізнався у скоєнні ще 3 крадіжок майна з інших магазинів.

За фактами розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1. ст. 186 «Грабіж» та ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.