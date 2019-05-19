Поліцейські викрили підозрюваного у збуті метадону

Чоловік збував товар тільки обмеженому колу клієнтів, а згортки з наркотиком ховав приклеєними до горщиків з квітами та в інших місцях. Зловмисник вжив усіх заходів конспірації, аби не потрапити «на гачок» поліції, проте правоохоронці крок за кроком задокументували його протиправну діяльність.

Оперативники Лівобережного відділу поліції затримали жителя Маріуполя 1990 року народження, який займався «наркобізнесом». Чоловік продавав метадон тільки перевіреним покупцям.

Поліцейські здійснили контрольовану закупку, під час якої торговця було викрито. В ході обшуку у помешканні підозрюваного було вилучено згортки та колби із порошкоподібною речовиною бурого кольору, 10 медичних шприців різного об’єму, частково заповнені бурою рідиною. Деякі пакунки з наркотиком чоловік замаскував, приклеївши до квіткових горщиків.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.