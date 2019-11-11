Поліцейські викрили підозрюваного у збуті наркотиків

За попередньою інформацією 24-річний маріуполець робив закладки із наркотичними речовинами. При собі у чоловіка було 34 згортки амфетаміну, проте остінній повідомив де заховав ще 4.

Маріуполець пригорнув до себе увагу оперативників Приморського відділення поліції на одній з вулиць району. Правоохоронці зупинили громадянина для проведення поверхневого огляду, одак під час розмови із останнім з’ясували, що той має при собі заборонені речовини.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції. В перехожого було вилучено 29 згортків з кристалоподібною речовиною білого та рожевого кольору, а також 9 згортків із різнокольоровими пігулками. Зі слів маріупольця це амфетамін та екстазі.

Під час слідчих дій фігурант повідомив поліцейським, в яких місцях вже заховав наркотичні речовини. Наразі все вилучене спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.