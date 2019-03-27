Поліцейські викрили підозрюваного у збуті особливо небезпечного наркотику

Чоловік реалізовував наркотик тільки у визначених ним місцях з рук в руки, обмеженому колу клієнтів — тільки найближчі і надійні покупці. Здавалося б, зловмисник вжив всіх заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору правоохоронців, проте співробітники карного розшуку обережно, крок за кроком, документували його протиправну діяльність.

Оперативники Центрального відділу поліції викрили 39-річного місцевого мешканця, який займався «наркобізнесом» — збував опій ацетильований. Здійснити незаконну покупку мали змогу лише члени обмеженого кола осіб. Так, за 1 мілілітр наркотичної речовини чоловік отримував 100 гривень.

Поліцейські провели ряд оперативних заходів, здійснили контрольовану закупку, після чого затримали зловмисника. За його місцем мешкання був проведений обшук, в ході якого був вилучений наркотовар.

Наразі поліцейські проводять оперативні заходи, аби встановити основний канал походження наркотику до дилера.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 «Незаконний збут наркотичних засобів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.