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Поліцейські викрили підозрюваного, який обкрадав гаражі та будинки

Опубликовано 07 Авг 2020

С photo_2020-08-07_12-22-31Зловмисник здійснив 7 епізодів крадіжок у Центральному районі. Під час одного з таких злочинів його затримали на місці  працівники державної служби охорони.

Днями, працівники поліції охорони отримали повідомлення, що невідома особа намагається зламати ворота чужого гаражу. Виїхавши за вказаною адресою правоохоронці виявили на місці злочину чоловіка, який вже знаходився у середині чужого приватного володіння. Для встановлення обставин на місце прибула слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Підозрюваним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів, мешканець Лівобережного району Маріуполя 1991 року народження, якого розшукували оперативники Центрального відділу поліції  за скоєння ще шести злочинів, а саме крадіжок велосипедів, електроінструментів та акумуляторів з приватних будинків та гаражів.

Чоловік спеціально скоював крадіжки у іншому районі міста та таким чином намагався уникнути зустрічі із поліцією.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ознаками ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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