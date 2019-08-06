Поліцейські викрили підозрюваного, який вдарив ножем двох чоловіків

Під час словесного конфлікту з перехожими зловмисник дістав ніж, вдарив ним опонентів та втік. Оперативники затримали нападника впродовж кількох годин.

До поліції надійшло повідомлення, що до лікарні у Центральному районі було госпіталізовано 2 місцевих мешканців з ножовими пораненнями.

Оперативники з’ясували, що маріупольці стали жертвами одного зловмисника, який з ножем у руках накинувся на них на одній з вулиць міста. Потерпілі описали зовнішність нападника, його прикмети та ім’я, яке дізналися в ході конфлікту.

Поліцейські розгорнули комплекс розшукових заходів: знайшли та опитали свідків, переглянули справи раніше засуджених осіб, які підпадали під опис підозрюваного, та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів 28-річний чоловік.

Розшуковці відпрацювали всі можливі місця перебування підозрюваного та викрили його у Приморському районі міста.

Фігурант позбувся речового доказу — викинув ніж у море.

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.