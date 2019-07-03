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Поліцейські викрили рибалку-порушника

Опубликовано 24 Июл 2019

3rstbynjjjurkrІнспектори рибоохоронного патруля разом із дільничними офіцерами Центрального відділу поліції спіймали на «гарячому» браконьєра, який виловлював рибу у місцевій річці забороненим знаряддям лову – сіткою «павук».

Порушником виявився місцевий мешканець 1986 року народження. Чоловік встиг виловити 910 бичків.

Наразі слідчими Центрального відділу поліції маріупольцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину  за ознаками ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, або іншим водним добувним промислом». Порушнику загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 3 років.

Поліцейські нагадують: рибу дозволено ловити з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом. Крім цього, добова норма вилову риби на одну людину не повинна перевищувати 3 кг, а раків – 30 шт.

 

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