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Поліцейські викрили торговця гранатами

Опубликовано 23 Сен 2019

Мариуполь торговля боеприпасами 21.09.19 1Дві гранати із запалами вилучили оперативники у чоловіка під час спроби їх продати. На маріупольця чекає кримінальна відповідальність.

Оперативники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 35-річний чоловік має намір збути боєприпаси.

Аби небезпечні предмети не потрапили до рук зловмисників, розшуковці провели дві оперативні закупівлі та вилучили їх. Злочинну діяльність маріупольця задокументовано.

Торговець оцінив «товар» у 2 тисячі гривень. Гроші, отримані незаконним шляхом, вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за телефоном 102.

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