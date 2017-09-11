Поліцейські викрили трьох подруг, які відкрили в Маріуполі бордель

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчі поліції Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність групи адміністраторок сауни, які організували секс-бізнес з надання платних послуг сексуального характеру.

В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що три місцеві мешканки за попередньою домовленістю влаштували у сауні, де вони працювали адміністраторами, місце розпусти зі спеціально обладнаними кімнатами.

Публічний дім під вивіскою сауни працював цілодобово, адміністраторки чергували позмінно. Замовлення від клієнтів приймали по мобільному телефону, після чого викликали повій для надання послуг інтимного характеру.

В злочинній групі постійно працювали понад 5 дівчат. Гроші від клієнтів вони отримували наперед, які потім розподіляли між собою та адміністраторами.

Встановлено, що у середньому бордель обслуговував до 5 замовників. Факти протиправної діяльності задокументовані, відносно усіх трьох організаторок секс-бізнесу зібрано доказову базу.

В ході обшуків у звідниць вилучено гроші, здобуті злочинним шляхом, та інші речові докази, підтверджують злочинну діяльність підозрюваних.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти або звідництво). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання учасницям злочинної групи запобіжного заходу.