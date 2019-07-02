Поліцейські викрили угонщика автомобіля

Чоловік вже виїжджав на угнаному автомобілі з чужого двору, але зустрівши власника автівки кинув її та втік. Зловмисника вистежили патрульні поліцейські, які мали «на руках» тільки прикмети підозрюваного.

Зловмисник скоїв злочин близько 4 години ранку, а саме: потрапив до чужого автомобіля, завів його та вже збирався їхати. Почувши звук двигуна господар транспортного засобу вибіг на вулицю та не дав зловмисникові уїхати, тому, підозрюваний втік.

На розшук зловмисника було спрямовано патрульних поліцейських та оперативників Приморського відділення поліції. Поліцейські розшукували його по прикметам, які надав постраждалий. Через пів години, чоловіка схожого за описом потерпілого було виявлено на одній з вулиць Центрального району інспекторами 3-ї роти батальйону патрульної поліції.

Ним виявився раніше засуджений за аналогічні злочини мешканець Лівобережного району.

Наразі слідчі Приморського відділення поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.